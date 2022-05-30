Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor

– Akdeniz Belediyesi, Kazanlı Mahallesinde tehlike oluşturan bir metruk binanın yıkımını daha gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan ve sahipleri tarafından terk edildiği için zaman içinde harabeye dönen ve halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik yanında madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sorunlara yol açan metruk binaların yıkımına hız verdi. Bugüne kadar harabeye dönmüş yüzlerce yapıyı yıkan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kazanlı Mahallesi 32305 sokakta bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, çevre güvenliği aldı, ardından iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımla ortaya çıkan tonlarca moloz ve atık da kamyonlara yüklenip mahalleden çıkarıldı.



“Metruk yapılarla ilgili yoğun şikayetler alıyoruz”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, metruk yapı stokunun ilçe sınırlarında yoğunlaştığını, bu nedenle yer yer ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Mahalle ziyaretlerinde, vatandaşlardan gelen en yoğun şikayet konularından birinin, can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılarla ilgili olduğunu belirten Gültak, “Sahiplerince terk edildiği için zamanla harabeye dönen bu tür metruk evler, özellikle buraları oyun alanına çeviren küçük çocuklarımız için büyük tehlikeler barındırıyor. Ayrıca bu tür izbe yerler, kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için de toplumsal sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle metruk yapıların yıkımına dair muhtarlarımız veya vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler, ilgili birimlerimiz tarafından en kısa sürede değerlendirilip planlamaya alınıyor, yasal süreç tamamlandıktan sonra da kontrollü yıkım işlemi yerine getiriliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.