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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Silifke ilçesinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9'u lise öğrencisi 11 kişi yaralandı.

Taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki liselere öğrenci götüren Durali K. yönetimindeki 33 S 8208 plakalı servis aracı, Işıklı Mahallesi'nde Doğan A. idaresindeki 20 ADM 116 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 lise öğrencisi ile 2 şoför, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2022-05-30 11:25:22



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