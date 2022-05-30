Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Silifke ilçesinde okul servisi ile TIR'ın çarpıştığı kazada 9'u lise öğrencisi 11 kişi yaralandı.
Taşımalı eğitim kapsamında ilçe merkezindeki liselere öğrenci götüren Durali K. yönetimindeki 33 S 8208 plakalı servis aracı, Işıklı Mahallesi'nde Doğan A. idaresindeki 20 ADM 116 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 lise öğrencisi ile 2 şoför, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgilyi soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-05-30 11:25:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.