Mersin'de siber dolandırıcılığa 6 gözaltı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık suçu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 4 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, müstehcenlik' suçlarına karıştığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mezitli, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda S.A., Z.A., B.M., C. K., M.O. ve H.S. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bankacılık işlemleri ile para nakli ve haberleşmek için kullanılan 5 cep telefonu, bu telefonlara takılı vaziyette 5 adet sim kart ve 2 laptop bilgisayar ele geçirildi. Kimliği tespit edilen 4 kişinin aranmasına yönelik çalışmalar ediyor.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-05-30 12:18:01



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