Denizde yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizde yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı

İHA

Denizde yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yabancı bandralı bir gemiyle yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçmaya çalışırken yakalanan 223 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen ABD bayraklı bir gemiyi takibe aldı. İçerisinde düzensiz göçmen olduğu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 41'i çocuk olmak üzere 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Denizdeki işlemlerinin ardından sahil güvenlik gemisine alınan göçmenler, Bozyazı sahilinden karaya çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve yemek verilen göçmenler, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de siber dolandırıcılığa 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de siber dolandırıcılığa 6 gözaltı
Mersin'de 'siber' operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'siber' operasyonu: 6 gözaltı
Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci ...
MERCEK'te dikilen çocuk giysileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
YEREL HABERLER MERCEK'te dikilen çocuk giysileri ihtiyaç sahiplerine ...
Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Mersin açıklarında 223 düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci ...
Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de metruk binaların yıkımı devam ediyor
'Ezop' tarih sahnesinde yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER 'Ezop' tarih sahnesinde yeniden hayat buldu
Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah kıydırdılar Rabia Yılmaz ve Gürkan Azman çifti, nikah törenlerini salon yerine Mezitli Belediyesinin hayata geçirdiği Kadın Üretici Pazarında yaptı Genç çiftin nikahlarını Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı
YEREL HABERLER Annelerinin tezgah açtığı pazarda nikah ...
Gece görüntüsüyle mahalleyi andırıyor Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinde bakım onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Gece görüntüsüyle mahalleyi andırıyor Türkiye’nin ...
MESKİ personeline “MESKİ Akademi Yönetim ve Liderlik Eğitimi” verildi
YEREL HABERLER MESKİ personeline “MESKİ Akademi Yönetim ve Liderlik ...
Açıldığında Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı olacak Bu yılın son çeyreğinde açılması hedeflenen Çukurova Bölgesel Havalimanının inşaatında altyapının yüzde 99’u, üstyapının da yüzde 68’i tamamlandı Proje Müdürü Güney: “Çukurova Bölgesel Havalimanı, bu bölgemizin turizmine prestij, ticaretine hız ve güç katacak“
YEREL HABERLER Açıldığında Türkiye’nin dördüncü büyük havalimanı ...
Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı yolları temizliyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir, Yörükler için zirvedeki karlı ...
Mersin’de öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2'si ağır 11 yaralı
YEREL HABERLER Mersin’de öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 2'si ağır ...
Metruk binadaki yüzlerce limon kasası yandı
YEREL HABERLER Metruk binadaki yüzlerce limon kasası yandı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ikinci ayak yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ikinci ayak ...
Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Otobüsteki yangın ormana sıçradı, yolcular son anda ...
Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle döndü Yolcuların zamanında indirilmesi nedeniyle facia engellenirken, ormana sıçrayan yangın da söndürüldü
YEREL HABERLER Alevlere teslim olan yolcu otobüsü küle ...
İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda bulundu
YEREL HABERLER İzmir Emniyet Müdürü Şahne Mersin'de temaslarda ...
AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz, Müftülük Külliyesi inşaatında ...
Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu
YEREL HABERLER Mezitli'nin tenisçileri şampiyon oldu
Sahipsiz köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Sahipsiz köpek tedavi edildi
Kent Turu Projesinin sınırları genişliyor
YEREL HABERLER Kent Turu Projesinin sınırları genişliyor
Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk başladı Meteorolojinin uyardığı sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlaması turizmin gözde mekanlarından Mersin'de Kızkalesi başta olmak üzere sahillerde yoğunluğa neden oldu
YEREL HABERLER Sıcak hava bastırdı, sahillerde yoğunluk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.