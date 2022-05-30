ABD bandıralı gemide 223 düzensiz göçmen yakalandı

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Atike CEYLAN KAÇAR/ AYDINCIK (Mersin), (DHA)MERSİN'in Aydıncık ilçesinde, ABD bayraklı gemi ile yasa dışı yollardan İtalya'ya geçmeye çalışan 223 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten Mersin'e gelen, ABD bandıralı gemiyi takibe aldı. İçinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edilen gemi, Aydıncık ilçesi açıklarında durduruldu. Gemide yapılan aramada, 41'i çocuk 223 Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, organizatör olduğu değerlendirilen 3 kişiyi de gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık Atike CEYLAN KAÇAR

2022-05-30 13:36:33



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