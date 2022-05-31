Erkenci şeftali üreticisinin yüzünü güldürdü Bir haftadır hasadı süren erkenci şeftalinin kalitelisi 35 ile 40 TL arasında, ıskarta denilenleri ise 5 ile 8 TL'ye alıcı bulması üreticisini sevindiriyor

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de erkenci şeftalinin kalitesine göre 3540 TL’ye kadar alıcı bulması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin sebze ve meyvede üretim merkezi Mersin'de bir tarafta sebze diğer tarafta ise meyvelerin hasatları sürüyor. Erdemli ilçesinde de diğer ilçelerde olduğu gibi çeşit çeşit meyveler yetiştiriliyor. Bunlardan hemen hemen herkesin severek tükettiği şeftalinin de hasadı yapılıyor. Bir haftadır hasadı süren erkenci şeftalinin kalitelisi 35 ile 40 TL arasında, en küçük ıskarta denilenleri ise 5 ile 8 TL'ye alıcı bulması üreticisini de sevindiriyor. İşçilerin sabah erkenden başlayarak tek tek kopararak küfelere koyup taşıdığı şeftali, kadınların elinden kasalara özenle yerleştirilerek müşterilere gönderiliyor.

Bir haftadır şeftali hasadı yaptıklarını anımsatan üretici esnaftan Sinan Uğuz, "Bir haftadır ürünlerimizi iç pazara sevk etmekteyiz. İstanbul, Ankara, Balıkesir, İzmir, Kocaeli gibi birçok ile gönderiyoruz. Bunun dışında da farklı bölgelerden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Şeftali oldukça erkenci bir ürün. Bölgemizde tüm Türkiye'ye nazaran turfanda ilk ürün bizim bölgemizde çıkmakta, ticari değeri de gayet güzel" dedi.

10 ile 15 ton arasında ürün hasat etmeyi beklediklerini aktaran Uğuz, "Hasadın da belli bir kısmını yaptık. Şu ana kadar da memnunuz fiyatlardan. Kaliteli ürünler bu sene 3540 lira ile başladı. Küçükleri, ıskartaları da 5,8 ve 10 liraya kadarda alıcı buluyor" ifadelerini kullandı.

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