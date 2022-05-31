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Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi

DHA

Sahile vuran balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi


Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kedi zehirlendi. Kedilerden bazıları öldü, bazıları ise veteriner hekimlerin yaptığı müdahaleyle hayatta kaldı. Çevreciler, ağların arasında çıkan balıkları tekrar denize atan tekne sahiplerine tepki gösterirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Boğsak Koyu'nda farklı zamanlarda sahile vuran ölü balon balıklarını yiyen 11 kediden bazıları öldü. Kedileri gören hayvanseverler, bazılarını veteriner hekimlere götürdü, yapılan müdahalelerle kurtarıldı. Sahile vuran balon balıklarını gören hayvanseverler, ağların arasında çıkan balıkları sahile yakın bir noktada denize atan tekne sahiplerine tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından hayvanseverler, Sahil Güvenlik ekibine haber verdi. Koya gelen ekipler, inceleme başlattı.
HAYVANSEVERLER TEPKİLİ
Bölgede oturan Tufan Kutlu, "Balon balıklarını getirip sahile attılar, yiyen kedi öldü. Bunları sahile atmasınlar. Öldürüp açıkta bir yere atsınlar. Burası hepimizin, kedilerin de yaşam alanı. Besliyoruz, büyütüyoruz" dedi.
Sahildeki balon balıklarını toplayan Cumhur Atlas da, "Sahilde bulduğumuz balon balıklarını poşetleyip çöpe attık. Kedilerimiz bunları yiyip ölüyor. Lütfen bunları sahile atmayın" diye konuştu.
'BİZE GELİRKEN YOLDA ÖLÜYOR'
Balon balıklarını yiyerek zehirlenen kedileri tedavi eden Veteriner Hekim Lokman Eren ise, "Balon balıkları Taşucu sahillerimizde hayvanlarımızı tehdit ediyor. Amatör ve tekne balıkçılarımız bunları yakaladıklarında sahile atıyor. Kediler bunu yediklerinde zaten aniden zehirleyip öldürüyor. Bizlerin ricası balıkçıların bunların karnını yarıp denize atmaları ya da sahilde öldürüp gömmeleridir. Bu yıl sık sık kedi zehirlenmesi geliyor. Birçoğu zaten bize gelirken yolda ölmüş oluyor. Bu nedenle yedikten birkaç dakika içerisinde öldürebiliyor. Sadece yemesi değil, salyası bile kediyi öldürebilecek zehre sahiptir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın yaşadığı doğaya saygılı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-05-31 10:49:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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