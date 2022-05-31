Mersin´de PKK operasyonu; eylem hazırlığındayken yakalandılar

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN´de terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olanlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada, daha önce de eylem yapan 2 kişinin kentte olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, molotofkokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan Ö.S. ve D.G.'yi gözaltına alındı.
Ö.S. ve D.G., Emniyet Müdürlüğü´ne götürülürken operasyonla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-05-31 11:25:08
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