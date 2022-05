Minikler, İz Bırakanlar Müzesini gezdi

– Mersin’de farklı okullarda öğrenim gören ilkokul öğrencileri, Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen İz Bırakanlar Müzesini gezerek, geçmişe yolculuk yaptı.

Mersin’in geçmişine yolculuk imkanı sunan, şehrin hafızasını yaşatan, kente iz bırakmış isimleri geleceğe taşıyan Akdeniz Belediyesi İz Bırakanlar Müzesi, her gün farklı yaş ve kesimlerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Akdeniz Belediyesinin, Mersin Valiliğinin desteği ve Akdeniz Kent Konseyinin katkılarıyla yok olmak üzere olan tarihi bir Mersin Evini restore edip ‘İz Bırakanlar Müzesi’ adıyla geleceğe kazandırdığı iki katlı tarihi bina, bir yandan kentte bulunan farklı okullardan her gün onlarca öğrenci ve öğretmeni ağırlarken, diğer yandan şehir dışından Mersin’e gelen misafirlerin de ilk uğradığı yerlerden birine dönüşüyor.

Mersin’in son 120 yılının yanı sıra, tarih öncesi çeşitli kayıtların da yer alıp sergilendiği müzede, Mersin'de yaşamış, şehre imzasını atmış, sporcusundan, sanatçısına, tarihçisinden, siyasetçisine kadar birçok değerli ismin biyografisi ve resimleri yer alıyor.



Müzenin son konukları ilkokul öğrencileri oldu

Akdeniz’de bir ilk olan müze; 8 odadan oluşurken, kentin 100 yıllık geçmişine sahip futbol takımı Mersin İdman Yurduna da ayrı bir oda hazırlandı. Her geçen gün daha çok ilgi çeken İz Bırakanlar Müzesini, son olarak ilçe sınırlarında bulunan farklı okullardan yüzlerce öğrenci, öğretmenleri ile birlikte ziyaret etti. Minik öğrenciler gezide, yaşadıkları şehir ve şehre etki bırakmış isimler hakkında bilgiler edinirken, arkadaşlarıyla da keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdiler.

