Minik öğrencilerden atık sergisi ve defilesi

Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan Necdet Ülger İlkokulu’nda, 'Doğa yankıdır, Water Source of Live, sen bize inan' temalı eTwinnig projeleri çerçevesinde öğrenciler doğal malzemelerden geri dönüşüm ile resimler yapıp, ürünler geliştirerek sergi açtı, defile düzenledi.

2/F sınıf öğrencileri ve öğretmenleri Esin Karakaş Yılmaz önderliğinde başlatılan sergi çalışmasına tüm okul öğrencileri de yaptıkları eserlerle katkı sundu. Okul Müdürü Fevzi Altuntaş’ın önderliğinde sergi açılışına İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Anteplioglu ve Ziver Deniz de katıldı.

Doğa bilinci edindiler

Öğretmen Esin Karakaş Yılmaz, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, “'Doğa yankıdır' eTwinning projemiz ile doğal malzemelerden kapı süsleri, geri dönüşüm materyalleri topladık. Geri dönüşüm materyallerinden kıyafetler tasarladık ve bu kıyafetlerle defile yaptık. Water Source of Live projemiz ile de suyun önemini anlatmak için temiz ve kirli akvaryumlar yaparak, su ile ilgili sloganlar yazdık. Suyun önemini anlatan resimler çizdik.

Doğa Yankıdır projesi çerçevesinde Orman Haftasında öğrencilerle birlikte Orman Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği fidan dikme etkinliğine katılarak fidan diktik ve çocuklarla birlikte doğa yürüyüşü yaptık" dedi.

'Sen bize inan eTwinning' projesinde ise çocuklarla birlikte Atatürk’ün hayatı, sözleri, kazandığı zaferler gibi milli bayramlara özel kutlama programı yaptıklarını anlatan Yılmaz, " Ülkemizin kurucusu Atatürk’ü anlattık. Tüm çalışmalar sergide bir araya getirilerek farklı bir buluşma sağlandı. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin gerek birlikte etkinlik yapma gerekse de doğaya dair farkındalığını geliştirmek adına buluşması sağlandı” diye konuştu.

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