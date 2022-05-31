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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

El frenini çekmediği tırının altında kalarak öldü

İHA

El frenini çekmediği tırının altında kalarak öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 65 yaşındaki Necmi Yıldız, el frenini çekmeden tamir için altına girdiği tırının hareket etmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.
Olay, Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun Avadan mevkisinde meydana geldi. 63 B 7601 plakalı tırın sürücüsü Necmi Yıldız, seyir halindeyken alt takımlardan gelen sesler üzerine yol kenarında durdu. Yıldız, tamir için tırın altına girdi. Bu sırada tır hareket edince Yıldız, tekerleklerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
El freninin çekili olmadığı tırın altından çıkarılan ve öldüğü belirlenen Yıldız'ın cesedi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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