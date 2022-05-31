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Teknopanel, ‘İSO 500’ listesinde 42 basamak birden yükseldi

İHA

Teknopanel, ‘İSO 500’ listesinde 42 basamak birden yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen Türk ekonomisinin en önemli firmalarının bulunduğu ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde yer alan Teknopanel, bu yıl listede 42 basamak birden yükselerek, üst üstte 8’inci kez sektörün lideri olmanın gururunu yaşıyor.
İSO tarafından her yıl yapılan 2021 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz yıl listenin 370’inci sırasında bulunan Teknopanel, bu yıl 42 basamak yükselerek 328’inci sırada yer aldı.

“Dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”
Konuyla ilgili açıklama yapan Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de heyecan oluşturan İSO Birinci 500 listesinde üst üstte 8’inci kez sektör lideri olarak yerimizi aldık. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan bir firma olarak bu gururu yaşamamızda büyük katkıları olan çalışanlarımızı, bayilerimizi ve tedarikçilerimizi kutluyorum. Her yıl başarılarımıza yenisini ekleyerek büyüdüğümüz inşaat malzemeleri sektöründe bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2005 yılında başlayan yolculuğumuza bugün Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’da yer alan 4 fabrikamız ve 480 çalışanımızla 5 kıtadaki 102 ülkeye sandviç panel ve EPS ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yaparak devam ediyoruz” dedi.

“Yurt dışında ilk üretim tesisimizi açıyoruz”
Stratejik noktalarda yer alan toplam 123 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikalarında sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür Kahveci, “Geçtiğimiz yıl hem ülkemiz hem de Kuzey Makedonya için 16 milyon 250 bin Euro değerinde önemli bir yatırıma imza attık. Bu yıl Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yer alan serbest bölgede, 12 bin metrekaresi kapalı toplam 54 bin metrekare alan üzerine kurulu 5’inci üretim tesisimizi sektörün hizmetine sunacağız. Sandviç panel ve EPS ürünlerinin üretileceği ilk yurt dışı üretim tesisimizin yıllık EPS üretim kapasitesinin 350 bin metrektüp, sandviç panel üretim kapasitesinin ise 3,5 milyon metrekare olmasını planlıyoruz. Hedefimiz Balkanlar ve Kuzey Avrupa’daki varlığımızı güçlendirerek global pazardaki rekabet gücümüzü artırmak. Türkiye topraklarından doğan bir Türk markası olarak 17 yıldır Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 102 ülkede ülkemizi temsil etmekten, ülke ekonomisine katkı ve istihdam sağlamaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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