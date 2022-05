Raziye'yi öldüren eski nişanlısından duruşmada tepki çeken başsağlığı

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde, eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) uzaklaştırma kararına rağmen sokak ortasında tabancayla öldüren Barış Can Uçuk'un (24) tutuklu yargılanmasına başlandı. Uçuk, duruşmada "Halen olaydan dolayı psikolojik sorunlar yaşıyorum. Savunma verecek durumda değilim. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi. Uçuk'un başsağlığı dilemesi tepki çekti.

Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, Oskay'a doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Barış Can Uçuk hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ettiği sanığın, Oskay'ın uzun yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi. Davanın ilk duruşması, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Barış Can Uçuk SEGBİS ile katıldı, Oskay ailesi ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

'KIZIMI 11 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ'

Duruşmada söz verilen baba Murat Oskay, "11 kurşunla kızımı öldürdü. 11 yıldır kızımı devamlı tehdit ediyordu. Okul yıllarında arkadaş olmuşlar. Kızımı tehditlerle ailesiyle korkutmuş, sindirmiş. İstediği her şeyi yaptırmak istemiş. Kötü emellerine alet etmiş. Evin önüne gelip, silahla ateş etti. Şikayetçi olduk. Mecburen kabullendik, eğer seviyorsanız gelip istesinler, dedik. Söz kesildi. Sözden sonra kızımı tehdit etmeye devam etti. Uzaklaştırma aldı ama iş yerinin etrafında geziyordu. Sonunda kızımı öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'YUVAMI YIKTI, CİĞERİMİZİ YAKTI'

Anne Fatma Oskay ise "Sanığı ortaokuldan beri tanırım, kızımın erkek arkadaşıydı. Hiçbir zaman kızımı rahat bırakmadı. Kızıma tecavüz etti. Videolarını çekip, tehdit etti. Anneannesinin cenazesi oldu. Mezarlığa gittik, kızım bana 'Anne çok yakın zamanda geleceğim yer burası' dedi. Kardeşine bakıp 'Ben ölürsem beni buraya gömün' dedi. Öpüp işe gönderdim. Yavrum işe giderken kapıdan çıkınca görüp ateş ediyor. Ölünce dünya başımıza yıkıldı. Yuvamı yıktı, ciğerimizi yaktı. En ağır cezayı alsın" diye konuştu.

Raziye'nin ablası Kübra Türkmen de kız kardeşinin yıllarca korku ve panikle yaşadığını söyledi.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Barış Can Uçuk da "Halen olaydan dolayı psikolojik sorunlar yaşıyorum. Savunma verecek durumda değilim. İfademi yazılı olarak sonra vereceğim. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

Sanık Uçuk'un başsağlığı dilemesi, salonda tepkilere neden oldu.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

