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Kayısı yüz güldürüyor Mersin'in Mut ilçesinden günlük bin ton kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor

İHA

Mersin'in Mut ilçesinde günlük bin ton kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor. Sezonun ortası olmasına rağmen kayısı fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kayısı yüz güldürüyor Mersin'in Mut ilçesinden günlük bin ton kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor

Mersin'in Mut ilçesinde günlük bin ton kayısı ihracatı gerçekleştiriliyor. Sezonun ortası olmasına rağmen kayısı fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor.
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilk hasadı yapıldığında 50 liradan alıcı bulan sofralık kayısının, şu an 15 ila 30 lira arasında değişen fiyatlarla satıldığını belirterek, "Fiyatlar geçen yıllara oranla 10 katı. Kayısı bu yıl üreticiye para kazandırıyor" dedi.
Bu yıl kayısının kalitesinin tartışılmaz derecede olduğunu söyleyen Şeker, “Hiçbir ihracatçının bahane bulamayacağı kadar kaliteli ürün var. Bundan sonra gelecek tatlı kayısılar iç piyasada pazarlanacak. Onlarda Septik, İtalyan Tokalı, Alyanak, yerli Tokalılar ve şekerpareler. İç piyasa tüccarlarımızda bu kayısıların hasat mevsimini beklemekte. Buna rağmen iç piyasa tüccarlarımız ihracata giden Trintina dediğimiz kayısıları bile iç piyasaya pazarlamakta. Özellikle rekolte Trintina kayısıda çok güzel oldu. Geçen yıla göre birazcık tatlı kayısılarda Bebeko dediğimiz dış ticarette alıcı bulan kayısılarımızda da biraz boşluk var ama kalite yüksek fiyat yüksek olacak, beklentimiz budur” diye konuştu.
Kayısıların genel ağırlıkta Rusya, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine gönderildiğini, şu anda 50 firmanın Mut halinde kayısı aldığını belirten Başkan Şeker, "İlçede yeterli derecede ihracatçımız var. Buna karşında yeterli derecede kayısı mahsulümüz var. Hiçbir şekilde bu yıl pazar sıkıntımız yok" dedi.
Mut'ta geçen yıl 130 bin tona yakın kayısı rekoltesi gerçekleştiğini hatırlatan Şeker, şunları kaydetti:
“Bu yıl o rekolteye belki ulaşamayız ama yakın olur geçen yıla göre fiyatların 10 katı olması nedeniyle ilçe ekonomisine bu yıl daha fazla katkısı olacaktır. Şu an ihracata günlük 3540 kamyon gitmekte buda yaklaşık günlük bin tonun üzerinde demektir."

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