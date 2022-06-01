Vali Pehlivan’dan Mersin Agropark’ta inceleme

– Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye’nin ilk tarım ihtisas teknoparkı olma özelliği taşıyan Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (Mersin Agropark) incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

2018 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Tarsus ilçesi Alifakı ve Reşadiye mahallelerinde yaklaşık 800 dönüm arazi üzerinde kurulan Mersin Agropark ziyaretinde Vali Pehlivan’a, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak da eşlik etti.

Mersin Agropark binasında inceleme yapan Vali Pehlivan, Agropark’ın Mersin ve Türkiye için önemine değinerek, Türkiye’nin tarımda uluslararası ölçekte söz sahibi olabilmesine imkan tanıyacak bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, tamamlandığında 24 bin 266 metrekare toplam inşaat alanı üzerinde 70 firmanın faaliyet göstereceği, 3 bin kişinin istihdam edileceği Mersin Agropark’ta, tarım ve gıda konularında ARGE yapılacak. Kamu, üniversite ve özel sektör birlikteliğinde yapılacak çalışmalarda, fiziki ve bilgi birikiminin üst seviyede olduğu bir ortam oluşacak, teknoloji üretim merkezi işlevi görecek. Elde edilen birikimler tarım sektörüne sunulacak.

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