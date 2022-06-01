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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

İHA

Mersin'de bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

Mersin'de bir kişi, yeğeninin dini nikahlı eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana'da yaşayan A.B., tartışarak evden ayrılan dini nikahlı eşinin Mersin'deki akrabalarının evine geldi. Burada eşiyle görüşmek isteyen şahıs, çıkan tartışma sırasında eşinin amcası Cebrail Aslan'ı (48) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı ise araçla kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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