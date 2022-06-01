Yeğeninin dini nikahla yaşadığı kişi tarafından öldürüldü

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de Cebrail Aslan (48), evlerinde çıkan tartışmada, yeğeninin dini nikahla birlikte yaşadığı A.B. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da oturan A.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı kadın, Mersin'deki amcası Cebrail Aslan'ın evine yerleşti. Genç kadın, bir süre sonra kendisiyle irtibata geçen A.B.'nin görüşme talebini kabul etti. A.B., Aslan'ın evine gelip, kadınla konuşmaya başladı. Bu sırada çıkan tartışmada Aslan, A.B. tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.B. ise araçla kaçmaya çalıştığı sırada, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar

2022-06-01 17:40:46



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