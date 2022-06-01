Tarsus'ta mahalleden geçen kanaldaki su kırmızıya büründü; inceleme başlatıldı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde bir mahalleden geçen Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü. Yetkililer bölgede inceleme başlattı.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü. Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı. Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer, bölgede inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-06-01 19:42:27



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