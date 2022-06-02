Mut'ta ıskarta kayısı üreticiyi sevindirdi

Mersin'in Mut ilçesinde geçen yıl 50 kuruşa satılan ıskarta kayısının kilosu 6 liraya çıktı.
Kayısı hasadından sonra ıskartaya seçilen kayısılar da bu yıl üreticisine para kazandırıyor. Kilosu kalitesine göre 15 ila 30 lira arasında satılan kayısının ıskartası 6 liradan alıcı buluyor.
Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, kayısı fiyatlarının bu yıl geçen yıllara göre çok iyi olduğunu belirterek, "Sezonun yarıyı geçmesine rağmen her yıl 3 ile 5 lira arasında seyreden kayısı fiyatları 15 ile 30 lira arasında fiyatını koruması üreticinin emeğini ve alın terinin karşılığını alması sevindirici. Özellikle her yıl 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatla alınan ıskarta kayısının da ilk defa 6 liraya alıcı bulması üreticiyi daha da sevindirdi" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.