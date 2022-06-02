Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosuna 7 ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinde birçok ödüle layık görüldü.

9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödüllerinin “Anadolu” etabında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun 7 farklı kategoride ödül aldığı açıklandı. Emek Ödülüne Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak layık görülürken, “Aslolan Hayattır” oyununa En İyi Müzikal Ödülü değer görüldü.

Umut Veren Erkek Oyuncu ödülünü Berkin Özuyanık’ın “Vahşet Tanrısı” oyunuyla, Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ise aynı oyunla Ömür Sevgi Çil’in kazandığı açıklandı.

“Matruşka” oyunu ile En İyi Kadın Oyuncu, Dram ödülüne Gizem Koçer, “Buzlar Çözülmeden” oyunu ile En İyi Erkek Oyuncu, Komedi ödülüne ise Tolga Manyer layık görüldü.

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