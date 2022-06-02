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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

İHA

Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 290 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'dan ruhsatsız silah ve çok miktarda tütün getirileceği bilgisine ulaşan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri şüpheli aracı D400 Karayolu Kelahmet Köprüsü üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 290 kilo bandrolsüz tütün ile koltuk döşemeleri ve başlıklarına gizlenmiş halde 5 adet tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili Y.Ç., S.T. ve F.K. gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisinin 'hırsızlık, kaçakçılık ve sahtecilik' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. ifadesinin alınmasının ardından, S.T. ve F.K. ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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