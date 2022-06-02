Dini nikahla yaşadığı kadının amcasını öldüren şüpheli tutuklandı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının amcası Cebrail Aslan'ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Abdurrahman Büyükbaş, tutuklandı.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana'da oturan Abdurrahman Büyükbaş'ı terk eden, dini nikahla birlikte yaşadığı kadın, Mersin'deki amcası Aslan'ın evine yerleşti. Bir süre sonra Büyükbaş, kadınla konuşmak için kaldığı eve geldi. Büyükbaş, burada Aslan'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Büyükbaş, aracındaki av tüfeğini alarak Cebrail Aslan'ı vurdu. Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Büyükbaş da geldiği araçla kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Büyükbaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar

2022-06-02 12:44:40



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