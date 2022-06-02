Tarsus'ta kaza kamerada

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kavşaktan dönen halk otobüsüne çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet, önce hafif ticari araca, ardından da refüje çarptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi´nde meydana geldi. kavşaktan dönen halk otobüsüne çarpmamak için M.İ.´nin manevra yaptığı 33 AUT 865 plakalı kamyonet, sağda ilerleyen H.B.´nin kullandığı 33 AEL 027 plakalı hafif ticari araca, ardından da refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü M.İ. hafif yaralandı. M.İ., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-06-02 16:44:33
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