Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li Mersinlilerle buluştu

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– Mersinli keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiaı Li, klasik müziğin en seçkin örneklerini Mersinliler için seslendirdi.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, klasik müziğin yükselen yıldızı keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li’yi piyano eşlikli keman resitaliyle sanatseverlerle buluşturdu. “Batı’dan Doğu’ya Müzik Yolculuğu” adıyla dünya bestecilerinden seçkin örneklerin seslendirildiği konser, MEÜ Nevit Kodallı Konser Salonunda verildi. Sanatseverler konsere yoğun ilgi gösterdi.

Müzik Birleştirir temasıyla hayat bulan 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 4 Haziran’da Melek Mosso, 7 Haziran’da Lina Nasif anısına Holandalı usta müzik topluluğu Utrecht String Quartet, 8 Haziran’da Ceylan Ertem ve Two Turkish Tenors etkinlikleriyle devam edecek.

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