Batı'dan Doğu'ya klasik müzik şöleni

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Klasik müziğin yükselen yıldızı Hasan Gökçe Yorgun, Batı’dan Doğu’ya seslendirdiği eserlerle unutulmaz bir konser verdi.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li’yi piyano eşlikli keman resitaliyle sanatseverlerle buluşturdu. “Batı’dan Doğu’ya Müzik Yolculuğu” adıyla dünya bestecilerinden seçkin örneklerin seslendirildiği konser, MEÜ Nevit Kodallı Konser Salonu’nda yer aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, müzikolog Ersin Antep de dinleyici olarak salonda yerini aldı.

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