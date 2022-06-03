Minikler Mini Minikler Şenlik Ligi başladı

Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlediği “U11/U12 Minikler Mini Minikler Şenlik Ligi” karşılaşmaları başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sponsor olduğu lig mücadelesine 87 takım katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’i spor kenti yapma yolunda çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından amatör futbol kulüplerine yönelik düzenlenen ‘U11 / U12 Minikler Mini Minikler Şenlik Ligi’, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sponsorluğunda başladı. Mersin’den 87 futbol kulübünün katıldığı müsabakalarda 20102011 ve 2012 doğumlu çocuklardan oluşan futbol takımları, 40 gün sürecek lig maratonunda şampiyonluk için ter dökecek. Lig boyunca takımların sağlık başta olmak üzere ulaşım, yemek gibi ihtiyaçlarını karşılayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ligin tamamlanması ile birlikte şampiyon olan takım ve oyuncuların kupa ve madalyalarını da verecek.



Ligin başlangıç vuruşu yapıldı

Şenlik liginin başlangıç vuruşları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Timur tarafından yapıldı. Karşılaşmaların ilk gününde U12 kategorisinde Çukurova İdman Yurdu, Toroslar İdman Yurdu karşısında 41 galip geldi. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü ise Mersin Gençlik Hizmetleri karşılaşmasından 31 galip ayrıldı.

İlk gün karşılaşmalarında Akdeniz Gücü Spor ile karşılaşan Çay Çilek Spor, bu karşılaşmadan 32 galip ayrılırken, Başarı Spor Kulübü ile karşılaşan Çelik Spor Kulübü ise 31’lik skorla galip geldi. Lig mücadelesinde Toroslar Kartal ile Ter Spor karşılaşması 42, Akdeniz İçel SporYenişehir Futbol Kulübü karşılaşması 80, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor KulübüGalata Spor Kulübü karşılaşması 40 sonuçlandı.

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