Hükümlü ve tutukluların el sanatları sergisi Mersin Adliyesi bahçesinde açıldı

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ın öncülüğünde başlatılan proje ile Mersin E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların, Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde cam boyama ve kağıt rölyef tekniğiyle oluşturdukları ürün ve el sanatları sergisi, Mersin Adliye Sarayı bahçesinde açıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklu 75 kişi tarafından 6 aylık sürede meslek ve teknik eğitim çerçevesinde, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezinde görevli El Sanatları Öğretmeni Gökhan Ersin Bolat'ın eğitimi ile yapılan çalışma meyvelerini verdi. Hükümlü ve tutukluların el emeği cam boyama ve kağıt rölyef eserleri, adliye bahçesinde açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

Serginin açılışını, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Serginin açılışı, Vali Pehlivan ve beraberindekiler tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Sergiye katılanlar, daha sonra eserleri inceledi.

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