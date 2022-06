KENTSEV’de Mersin Büyükşehir Belediyesinin iki projesine ödül

Mersin Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehircilik alanında hayata geçirdiği vizyon projesi “Teksin Mersin” ve kent cazibesini artıran “Merkez Projesi”, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) liderliğinde Management Plus tarafından organize edilen ‘7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ödüle layık görüldü.

KENTSEV liderliğinde Management Plus tarafından organize edilen ‘7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’, bu yıl ‘Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler’ ana temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin başvuruda bulunduğu 2 proje farklı dallarda ödüle layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinin “Merkez Projesi”, ‘En İyi Kentsel Tasarım ve Yenileme Yapan Belediye Ödülü’, “Teksin Mersin” projesi de ‘En İyi Akıllı Şehir Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye Ödülü’ aldı. İstanbul’da düzenlenen etkinlikte ödülleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman aldı.

