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Bağsız: "iktidara geldiğimiz günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık" AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mersin Millet Bahçesinde basın açıklamasını yaptı

İHA

Bağsız: "iktidara geldiğimiz günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık" AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mersin Millet Bahçesinde basın açıklamasını yaptı

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Bağsız, hükümete geldikleri ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirterek, "AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır" dedi.
AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mersin Millet Bahçesinde basın açıklamasını yaptı. Başkanlık adına açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Refik Bağsız, Dünya Çevre Günü'nün 1972 yılından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık oluşturulması amacıyla kutlandığını söyledi. Bu yıl ise 17 Haziran haftasının Cumhurbaşkanının imzasıyla “Türkiye Çevre Haftası” olarak ilan edildiğini vurgulayan Bağsız, "Bu sayede yalnız bir gün değil bir hafta boyunca tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle çevrenin önemini anlatarak, bu alanda yapılan çalışmaları paylaşarak hedeflerimizi ortaya koyuyoruz. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.
AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık. Şehirlerimizin uzun yıllar süregelen pek çok çevresel sorununa acil çözümler üretirken, bir yandan da orta ve uzun vadeli hedeflerimizi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduk. AK Parti belediyeciliği ile tanışan şehirlerimizde, çöp, çamur, çukur, bataklığa dönmüş su kaynakları, hava kirliliğinden nefes alınamayan şehir manzaraları artık tarihe karışmıştır. Şehirlerimiz artık sıfır atığı, sıfır atık maviyi, geleceğe nefesi, millet bahçelerini, mavi bayraklı plajları, yenilenebilir ve temiz enerjiyi konuşmakta, bu kulvarlarda adeta birbirleriyle yarışmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda çevreyi korumak ve yaşatmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına 'sessiz devrimler' olarak tanımladığımız sayısız hizmeti ve eseri milletimize kazandırdık" diye konuştu.

"Yenilebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştık"
Yenilebilir enerjide yüzde 54 kurulu güç seviyesine ulaştıklarını vurgulayan Bağsız, "Avrupa’da 5. sıraya yükseldik. Dünya genelinde orman varlığı her geçen gün azalırken, Türkiye olarak orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olduk. 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir artışla en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa’da 1., dünyada 4. sıraya yerleştik. Orman varlığının yanı sıra kentsel yeşil alan varlığımızı arttırmak adına, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi ile şehirlerimizin en merkezi noktalarında 127 adet millet bahçesini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Korunan alanlarımızı 9,6’dan 11,9’a çıkardık. Ülkemizde 104 kilometresi millet bahçeleri içerisinde olmak üzere toplamda 207 kilometre bisiklet yolunun ve 187 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını tamamladık.
Atıkların ekolojik zararlarını önlerken, aynı zamanda ekonomik bir değer kazanmak amacıyla Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız tarafından başlatılan ve uluslararası çapta ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi’ni tüm yurtta yaygınlaştırdık. Ayrıca belirtmeliyiz ki bu hedeflerin hayata geçirilmesine hız kazandırmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız bünyesinde kurulan Türkiye Çevre Ajansı, faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Ülkemizde kesintisiz ulaşımı sağlamak, mesafeleri kısaltırken karbon salımını da azaltmak amacıyla kara, hava, demiryolu ve denizyolu altyapımızı güçlendirirken, sıfır emisyonlu aracımız, Türkiye’nin otomobili TOGG’u da milletimize kazandırdık. Tüm bu çalışmalarla birlikte gelecek nesillere sadece temiz ve yaşanabilir bir çevre değil, aynı zamanda büyütülüp geliştirilecek yeni fikirler miras bırakmayı da ilke edindik" ifadelerini kullandı.

"Sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz"
Partilerinin çevre konusunda her zaman samimi ve gayretli çabalar ortaya koyduklarının altını çizen Bağsız, "Sözde çevrecilerin yaptığı gibi çevreyi kullanışlı bir siyaset alanı olarak görmüyoruz. Bizim için çevreci olmak, çevreyi ve tabiatı korumak ve yaşatmaktır. Bizim için çevreci olmak, ülkemizin dört bir yanını milyarlarca fidanla buluşturmaktır. Bizim için çevreci olmak, vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini sağlayacak millet bahçelerini hizmete sunmaktır. Bizim için çevreci olmak, elektrikli aracımız TOGG’u üretmek, Türkiye’nin iddiasını dünyaya duyurmaktır. Bizim için çevreci olmak, atıkların çöpe atılamayacak kadar kıymetli olduğunu bilip Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirmektir. Bizim için çevreci olmak, atıksu arıtma tesislerini yurdun dört bir tarafında yaygınlaştırmaktır. Bizim için çevreci olmak, Edirne’den Hakkâri’ye kadar kesintisiz bisiklet yolu hedefini ortaya koymaktır. Bizim için çevreci olmak, ülkemizi Yeşil Kalkınma Devrimi ile birlikte 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için çalışmaktır. İşte bu duygu ve düşüncelerle, Mersin olarak evlatlarımıza yemyeşil bir yeryüzü, masmavi bir gökyüzü bırakmak, çevreyi korumak ve yaşatmak noktasında gayretle çalışmaya devam edeceğiz Herkesi bu sorumluluk doğrultusunda bizimle olmaya davet ediyor, Türkiye Çevre Haftası’nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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