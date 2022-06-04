12 dönüm buğday ekili tarla yandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çakırlı Mahallesi kırsalında buğday ekili alanda yangın çıktı. 3 ayrı çiftçiye ait alanlarda etkili olan yangına çevrede bulunan vatandaşların yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Kundaklama üzerinde durulan ve soruşturma başlatılan yangında yaklaşık 12 dönümlük alanda ekili buğday zarar gördü.

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