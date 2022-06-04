Mersin Valiliğinden ehliyet sınavı açıklaması

– Mersin Valiliği, ehliyet sınavına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine açıklama yaparak, eSınav uygulama otomasyon sisteminde, yabancı uyruklu adaylar için 2018’den bu yana 7 farklı dilde sınava katılma imkanı sunulduğunu, söz konusu paylaşımın, konunun esasını yansıtmadığını bildirdi.

Mersin Valiliği, twetterde bugün yapılan bir paylaşım üzerine açıklama yaptı. “Sosyal medya (twitter) ortamında Mersin ilimizde motorlu taşıt sürücülerine yönelik eSınav uygulamaları ile ilgili olarak; konunun esasını yansıtmayan, yanlış algılamalara yol açabilecek mahiyette yapılan paylaşım hakkında açıklamada bulunma ihtiyacı hasıl olmuştur” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; Merkezi Sistem Sınavları Yönergesi ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) eSınav Uygulama Kılavuzu hükümleri doğrultusunda hazırlanan eSınav uygulama otomasyon sisteminde, yabancı uyruklu adaylar için Arapça, Çince, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve Rusça olmak üzere adayın tercih edeceği dil ile sınava katılma imkanı sunulmuştur. Dil seçimi adayın kayıtlı olduğu motorlu taşıt sürücüleri kursu yetkilileri tarafından adayın talebi doğrultusunda sınav randevusu aşamasında yapılmaktadır. Bu uygulama, 2018 yılından bu yana devam etmektedir. Mersin ilimizde gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücülerine yönelik sınavlara ilişkin bütün iş ve işlemler bahse konu mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün twitter hesabından “Dün Mersin/Erdemli’de yapılan ehliyet sınavında Suriyeliler sınava girdi. Suriyelilerin sınavı Arapça Türklerinki Türkçe idi. Üstelik sınava Arapça giren Suriyeliler Türk vatandaşlığı almışlar. Türkiye ne zaman 2 dilli oldu? Siz ne yapıyorsunuz?” paylaşımında bulunmuştu.

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