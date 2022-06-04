Başkan Bozdoğan'ın ağabeyi toprağa verildi

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ağabeyi İshak Bozdoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bozdoğan için Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazına, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

66 yaşında hayata gözlerini yuman İshak Bozdoğan, öğle namazına müteakiben Tarsus Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.

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