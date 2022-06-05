Melek Mosso’ya Mersin’de sevgi seli

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Pop müziğinin yeni yıldızı Melek Mosso, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali çerçevesinde sahne aldı.

Biletleri günler önce tükenerek kapalı gişe seslendirilen konser, Mezitli Amfi Tiyatrosu’nda yer aldı. 2 saatlik performansıyla dinleyicisini yeniden kendine hayran bırakan sanatçı, kendi besteleri ve dillerden düşmeyen cover şarkılar seslendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.