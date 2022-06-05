Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

İHA

Motosikletten düşen sürücü yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayan motosikletin üzerinden düşen sürücü yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi Burçalanı Mevkisinde, Mersin Antalya D400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 AET 161 plakalı motosikletin sürücüsü, yoğun trafikte önünde ani fren yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayarak düştü. Asfalt zemine düşen sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve 112 ekipleri çağrıldı. Çevredekilerinde yardımıyla ambulansa alınan sürücü ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta '100 Bin Gülücük Sinema' etkinliği
YEREL HABERLER Tarsus'ta '100 Bin Gülücük Sinema' etkinliği
Yazar Beyza Alkoç '100Bin Gülücük İmza Günü'nde sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Yazar Beyza Alkoç '100Bin Gülücük İmza Günü'nde ...
Belediyeden LGS'ye giren öğrenci ve velilere su ikramı
YEREL HABERLER Belediyeden LGS'ye giren öğrenci ve velilere su ...
Melek Mosso’ya Mersin’de sevgi seli
YEREL HABERLER Melek Mosso’ya Mersin’de sevgi seli
Belediyenin fizyoterapi hizmeti sayesinde ayağa kalktı
YEREL HABERLER Belediyenin fizyoterapi hizmeti sayesinde ayağa ...
Mersin'de üreticilere kuraklığa dayanıklı buğday tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de üreticilere kuraklığa dayanıklı buğday ...
Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
YEREL HABERLER Melek Mosso, Mersin'de festivalde sahneye çıktı
1 günlük kiralık araç için senet imzaladı, hayatı karardı
YEREL HABERLER 1 günlük kiralık araç için senet imzaladı, hayatı ...
Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve parkı temizledi
YEREL HABERLER Doğa müfettişleri 'Dünya Çevre Günü'nde, sahil ve ...
Vali Pehlivan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın açılışına katıldı
YEREL HABERLER Vali Pehlivan, Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nın ...
Başkan Bozdoğan'ın ağabeyi toprağa verildi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan'ın ağabeyi toprağa verildi
Mersin Valiliğinden ehliyet sınavı açıklaması
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden ehliyet sınavı açıklaması
Mezitli'de liseler sesleriyle yarıştı
YEREL HABERLER Mezitli'de liseler sesleriyle yarıştı
12 dönüm buğday ekili tarla yandı
YEREL HABERLER 12 dönüm buğday ekili tarla yandı
Bağsız: "iktidara geldiğimiz günden bu yana çevreye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştık" AK Parti İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mersin Millet Bahçesinde basın açıklamasını yaptı
YEREL HABERLER Bağsız: "iktidara geldiğimiz günden bu yana çevreye ...
Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi İş Fikirleri Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Vali Pehlivan: “Önemli olan hayal etmek, fikir geliştirmek” Milli Eğitim Müdürü Koca: “Kurucusunun geleceğini gençliğe emanet ettiği bir ülkenin genç dimağlarından yükselecek her bir fikir, o ülkenin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması yolunda atılmış güçlü bir adımdır”
YEREL HABERLER Fikir Otobüsü Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi ...
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Vali Pehlivan ile buluştu
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır, Vali ...
Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası devam ediyor
YEREL HABERLER Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz ...
Bakan Yardımcısı Kacır, MTOSB’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Kacır, MTOSB’de incelemelerde ...
Akkuyu NGS, Mersin’in en büyük işvereni oldu Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: “Sahada, kalifiye işçiler, mühendisler ve farklı mesleklerden uzmanlar da dahil olmak üzere 20 binden fazla kişi çalışıyor”
YEREL HABERLER Akkuyu NGS, Mersin’in en büyük işvereni oldu Akkuyu ...
Araç kiralarken imzaladığı senet yüzünden icralık oldu
YEREL HABERLER Araç kiralarken imzaladığı senet yüzünden icralık ...
Başkan Seçer, 60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivaline katıldı Seçer: “İnşallah bütün sezonu hem kayısıda hem erikte hem de zeytinde bereketli olarak tamamlarız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, 60. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve ...
KENTSEV’de Mersin Büyükşehir Belediyesinin iki projesine ödül
YEREL HABERLER KENTSEV’de Mersin Büyükşehir Belediyesinin iki ...
Hükümlü ve tutukluların el sanatları sergisi Mersin Adliyesi bahçesinde açıldı
YEREL HABERLER Hükümlü ve tutukluların el sanatları sergisi Mersin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.