Sokak ortasında 16 yaşındaki genci öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında 16 yaşındaki genci öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı

İHA

Sokak ortasında 16 yaşındaki genci öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı

Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı.
Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık Şehmus Y., hayatını kaybeden Serhat Sayin'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada konuşan baba Cafer Sayin, çocuğunun canice öldürülmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu adamın ceza evinden çıkması demek başka annelerin ağlaması demektir. Bu yüzden en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Ağabey Yakup Sayin ise sanığın sabaha kadar kendilerini tehdit ettiğini savunarak, Şehmus Y.'nin en ağır cezayı almasını talep etti.
Anne Sabiha Sayin de çocuğunun kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayarak, "Benim ciğerim yandı başkasının ciğeri yanmadı. Önce Allaha sonra mahkemeye güveniyorum. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılır" diye konuştu.
Sanık Şehmus Y. ise olaydan önceki geçmişinin kimseyi ilgilendirmediğinin altını çizerek, "Yakup bizi kardeşiyle karşı karşıya getirmeyecekti. Olay günü Serhat'ın elinde bıçak vardır. Mütalaaya katılmıyorum. Bu olay keşke yaşanmasaydı. Pişmanın. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, ayrıca hiçbir indirim uygulanmamasına karar verdi.

Olay
14 Eylül 2020’de merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan Şehmus Y. (25), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşine sosyal medya hesabından mesaj attığını öne sürdüğü Y.S.'yi çağırıp darp etti. Ağabeyinin darp edildiğini gören Serhat Sayin, Şehmus Y.'nin iş yerine giderek, parka gelmesini istedi. Şehmus Y. de dükkan sahibinin ruhsatlı tabancasını alarak parka gitti. İkili parkın önünde karşılaştığı an Y., yanında getirdiği tabancasıyla Serhat Sayin’e ateş etti. 2 kurşun isabet eden ve ağır yaralanan Sayin, özel araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının olayla ilgili hazırladığı iddianamede, sanık Şehmus Y.'nin ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz’in cadde ve sokakları karış karış temizlendi
YEREL HABERLER Akdeniz’in cadde ve sokakları karış karış temizlendi
Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
Mersin’de fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Mersin’de fidanlar toprakla buluştu
Mersin’de mikroplastik alarmı: Sadece marinadan her hafta 1 ton plastik atık toplanıyor Son yıllarda tüm dünyayı tehdit eden, artık insan vücudunda bile ortaya çıkan mikroplastikler, giderek Mersin için de büyük bir sorun haline geldi Prof. Dr. Ayas: “Mikroplastik kirliliği, artık insan, çevre ve ekosistem sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı” “Mikroplastik kirliliğinin, sadece Mersin değil, Doğu Akdeniz için çok yüksek boyutlarda” Marina Saha Müdürü Büyükkurt: “Her hafta en az 1 ton plastik topluyoruz”
YEREL HABERLER Mersin’de mikroplastik alarmı: Sadece marinadan her ...
'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor
YEREL HABERLER 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor
'Akdeniz Kids' ile diş hekimi koltukları çocuklar için daha eğlenceli
YEREL HABERLER 'Akdeniz Kids' ile diş hekimi koltukları çocuklar ...
Mersin'de denize bırakılan yapay resiflerde canlı yaşam başladı Kıyıdan yaklaşık 1.5 mil uzakta, 6 ve 9 metre derinliklere bırakılan resifler, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme noktası haline geldi Yosun, yengeç, ahtapot ve çeşitli balık türlerinin yaşamaya başladığı yapay resifler sayesinde, bozulan deniz ekosisteminin yeniden canlandırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de denize bırakılan yapay resiflerde canlı ...
Mersin'de moloz ve hafriyat atıkları gere dönüştürülecek
YEREL HABERLER Mersin'de moloz ve hafriyat atıkları gere ...
Sağlıkçıdan izinde vefa örneği, yaralıya müdahale etti, tişörtünü üzerine örttü Kaza yapan motosiklet sürücüsünü gören ambulans şoförü hemen yardıma koşarken, üşüyen yaralının üzerine tişörtünü çıkarıp örtmesi dikkat çekti Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sağlıkçıdan izinde vefa örneği, yaralıya müdahale ...
MESKİ Merkez Atıksı Terfi İstasyonu yenilendi
YEREL HABERLER MESKİ Merkez Atıksı Terfi İstasyonu yenilendi
Çocuklar futbol şenliğinde buluştu Mersin Erdemli'de düzenlenen futbol şenliği ile geleceğin sporcuları keşfediliyor
YEREL HABERLER Çocuklar futbol şenliğinde buluştu Mersin Erdemli'de ...
Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı
Dijital Akademi Projesinin ilk programına başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Dijital Akademi Projesinin ilk programına başvurular ...
Circular 3. Uluslar Çevre ve Sanat Sergisi, Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER Circular 3. Uluslar Çevre ve Sanat Sergisi, ...
Gültak: "Mersin'i lojistik üssüne ve güçlü bir liman şehrine çevirmenin temelini atıyoruz" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Bu şehrin önü ancak kentsel dönüşümle açılabilir”
YEREL HABERLER Gültak: "Mersin'i lojistik üssüne ve güçlü bir liman ...
Mersin’de dolu 10 dakikada bahçelere zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin’de dolu 10 dakikada bahçelere zarar verdi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘İklim ve Çevre Şenliği’ düzenledi ‘İklim Değişmesin, Biz Değişelim’ temasıyla düzenlenen şenlikte, bisiklet turu ve atık malzemelerden yapılan sanatsal tasarımların sergisi de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘İklim ve Çevre ...
Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı (2)
YEREL HABERLER Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı (2)
Vali Pehlivan: “Çevreye verilecek her zarar gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek”
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: “Çevreye verilecek her zarar gelecek ...
Toroslar Belediyesinden farkındalık çalışması
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden farkındalık çalışması
Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı
YEREL HABERLER Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı
Yıldırım: "İhracattaki güçlü performans sevindirici"
YEREL HABERLER Yıldırım: "İhracattaki güçlü performans sevindirici"
61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın tutuklandı
YEREL HABERLER 61 suç kaydı bulunan, dolandırıcılıktan aranan kadın ...
Mersin’de yaz akşamlarının keyfi akustik konserlerde çıkıyor
YEREL HABERLER Mersin’de yaz akşamlarının keyfi akustik konserlerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.