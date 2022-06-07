Seher'in katili kırmızı bültenle aranacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seher'in katili kırmızı bültenle aranacak

DHA

Seher'in katili kırmızı bültenle aranacak


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'u (34) gece boyunca dövüp, tabancayla vurarak öldüren, kadının çocuklarının da ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp kaçan Seyfetullah Söylemez (41) için kırmızı bülten çıkartılacak.
Olay, geçen yıl 2 Ekim'de Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Seyfetullah Söylemez, yanındaki arkadaşları Barış Şimşek ve Cevdet Dinar ile saat 02.00 sıralarında bir süre birlikte yaşadığı Seher Aslan Özkurt'un evinin önüne geldi. Söylemez, Şimşek ile yanında getirdiği demir kesme makasıyla binaya girip, Özkurt'un dairesine girdi. Söylemez ile arkadaşı, Seher Aslan Özkurt ile ilk eşinden olan 2 çocuğunun ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, cep telefonlarını ve kadının altın yüzüğünü aldı. Söylemez, ardından da Özkurt'u dövmeye başladı. Bir fırsatını bulan Özkurt, dama çıkıp komşularından yardım istedi. Ancak peşinden gelen Seyfetullah Söylemez, onu saçından tutup sürükleyerek getirdiği merdiven boşluğunda başına tabancayla ateş etti. Seher Aslan Özkurt olay yerinde yaşamını yitirdi, Söylemez ve Şimşek ise kaçtı. 
Olayın ardından polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Barış Şimşek ve Cevdet Dinar tutuklandı, Seyfetullah Söylemez ise bulunamadı.
DAMDAN HALAT BALKONA İNİP DAİREYE GİRMİŞ
Şüpheliler hakkında, 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten öldürme', 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. İddianamede, yapılan olay yeri incelemesinde, Söylemez'in yanında getirdiği demir kesme makası ile binanın giriş kapısını kırarak, içeri girip dama çıktığı, damdan 10'uncu kattaki dairenin balkonuna halat sarkıttığı ve açık olan balkon kapısından Özkurt'un evine girdiğinin tespit edildiği vurgulandı.
Davanın görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Barış Şimşek ve Cevdet Dinar, Özkurt'un ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Sanıklardan şikayetçi olan Özkurt´un ailesi en ağır cezayı almalarını istedi.
Mahkeme, yaklaşık 2 yıldır firari olan sanık Seyfetullah Söylemez'in yakalanması için kırmızı bülten çıkartılmasını istedi.
Tarafları dinleyen mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2022-06-07 17:59:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Liseli Serhat'ı öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi
YEREL HABERLER Liseli Serhat'ı öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış ...
Dolu 100 dekar tarım arazisine zarar verdi Erdemli'de dün etkili olan dolu 2 köyde 35 üreticiye ait yaklaşık 100 dekar arazide zarara yol açtı
YEREL HABERLER Dolu 100 dekar tarım arazisine zarar verdi Erdemli'de ...
Seher Aslan cinayetinin esas zanlısı için kırmızı bülten çıkartılıyor Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi hakim karşısına çıktı Mahkeme 2 şüphelinin de tutukluluk halinin devamına karar verirken, esas şüpheli olan Seyfetullah S. için kırmızı bülten çıkarılmasını kararlaştırdı
YEREL HABERLER Seher Aslan cinayetinin esas zanlısı için kırmızı ...
Sokak ortasında 16 yaşındaki genci öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Mahkeme heyeti ayrıca sanığa hiçbir indirim uygulamadı
YEREL HABERLER Sokak ortasında 16 yaşındaki genci öldüren zanlıya ...
Akdeniz’in cadde ve sokakları karış karış temizlendi
YEREL HABERLER Akdeniz’in cadde ve sokakları karış karış temizlendi
Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı
Mersin’de fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Mersin’de fidanlar toprakla buluştu
Mersin’de mikroplastik alarmı: Sadece marinadan her hafta 1 ton plastik atık toplanıyor Son yıllarda tüm dünyayı tehdit eden, artık insan vücudunda bile ortaya çıkan mikroplastikler, giderek Mersin için de büyük bir sorun haline geldi Prof. Dr. Ayas: “Mikroplastik kirliliği, artık insan, çevre ve ekosistem sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı” “Mikroplastik kirliliğinin, sadece Mersin değil, Doğu Akdeniz için çok yüksek boyutlarda” Marina Saha Müdürü Büyükkurt: “Her hafta en az 1 ton plastik topluyoruz”
YEREL HABERLER Mersin’de mikroplastik alarmı: Sadece marinadan her ...
'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor
YEREL HABERLER 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi sürüyor
'Akdeniz Kids' ile diş hekimi koltukları çocuklar için daha eğlenceli
YEREL HABERLER 'Akdeniz Kids' ile diş hekimi koltukları çocuklar ...
Mersin'de denize bırakılan yapay resiflerde canlı yaşam başladı Kıyıdan yaklaşık 1.5 mil uzakta, 6 ve 9 metre derinliklere bırakılan resifler, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme noktası haline geldi Yosun, yengeç, ahtapot ve çeşitli balık türlerinin yaşamaya başladığı yapay resifler sayesinde, bozulan deniz ekosisteminin yeniden canlandırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de denize bırakılan yapay resiflerde canlı ...
Mersin'de moloz ve hafriyat atıkları gere dönüştürülecek
YEREL HABERLER Mersin'de moloz ve hafriyat atıkları gere ...
Sağlıkçıdan izinde vefa örneği, yaralıya müdahale etti, tişörtünü üzerine örttü Kaza yapan motosiklet sürücüsünü gören ambulans şoförü hemen yardıma koşarken, üşüyen yaralının üzerine tişörtünü çıkarıp örtmesi dikkat çekti Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sağlıkçıdan izinde vefa örneği, yaralıya müdahale ...
MESKİ Merkez Atıksı Terfi İstasyonu yenilendi
YEREL HABERLER MESKİ Merkez Atıksı Terfi İstasyonu yenilendi
Çocuklar futbol şenliğinde buluştu Mersin Erdemli'de düzenlenen futbol şenliği ile geleceğin sporcuları keşfediliyor
YEREL HABERLER Çocuklar futbol şenliğinde buluştu Mersin Erdemli'de ...
Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta pikap tıra çarptı: 2 yaralı
Dijital Akademi Projesinin ilk programına başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Dijital Akademi Projesinin ilk programına başvurular ...
Circular 3. Uluslar Çevre ve Sanat Sergisi, Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER Circular 3. Uluslar Çevre ve Sanat Sergisi, ...
Gültak: "Mersin'i lojistik üssüne ve güçlü bir liman şehrine çevirmenin temelini atıyoruz" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Bu şehrin önü ancak kentsel dönüşümle açılabilir”
YEREL HABERLER Gültak: "Mersin'i lojistik üssüne ve güçlü bir liman ...
Mersin’de dolu 10 dakikada bahçelere zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin’de dolu 10 dakikada bahçelere zarar verdi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘İklim ve Çevre Şenliği’ düzenledi ‘İklim Değişmesin, Biz Değişelim’ temasıyla düzenlenen şenlikte, bisiklet turu ve atık malzemelerden yapılan sanatsal tasarımların sergisi de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘İklim ve Çevre ...
Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı (2)
YEREL HABERLER Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı (2)
Vali Pehlivan: “Çevreye verilecek her zarar gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek”
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: “Çevreye verilecek her zarar gelecek ...
Toroslar Belediyesinden farkındalık çalışması
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinden farkındalık çalışması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.