İki duvar arasında sıkışan kediyi belediye personeli kurtardı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde iki duvar arasında sıkışan kedi, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yenice Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Murtaza Bey türbesi duvarı ile ihata duvarı arasına kedi sıkıştı. Kedinin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi personellerinden Cem Keleş, oldukça dar bir alanda sıkışan kediyi dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi doğal ortamına salındı.

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