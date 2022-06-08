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Kayısının altın yılı: Üreticinin yüzü iki kez güldü Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde hasat yoğun olarak devam ederken, don vurmasına rağmen yüksek oranda kaliteli ürün alan çiftçinin yüzü fiyatlarla güldü Birinci kalite kayısı üreticiden 30 TL’ye kadar alınırken, geçen yıl 1 TL olan son kalite meyve suluk olanlarda 6 lirayı görünce çiftçinin yüzü iki kez güldü

İHA

Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde hasat yoğun olarak devam ederken, don vurmasına rağmen yüksek oranda kaliteli ürün alan çiftçinin yüzü fiyatlarla güldü. Birinci kalite kayısı üreticiden 30 TL'ye kadar alınırken, geçen yıl 1 TL olan son kalite meyve suluk olanlarda 6 lirayı görünce çiftçinin sevinci ikiye katlandı.

Kayısının altın yılı: Üreticinin yüzü iki kez güldü Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde hasat yoğun olarak devam ederken, don vurmasına rağmen yüksek oranda kaliteli ürün alan çiftçinin yüzü fiyatlarla güldü Birinci kalite kayısı üreticiden 30 TL’ye kadar alınırken, geçen yıl 1 TL olan son kalite meyve suluk olanlarda 6 lirayı görünce çiftçinin yüzü iki kez güldü

Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85’ini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde hasat yoğun olarak devam ederken, don vurmasına rağmen yüksek oranda kaliteli ürün alan çiftçinin yüzü fiyatlarla güldü. Birinci kalite kayısı üreticiden 30 TL’ye kadar alınırken, geçen yıl 1 TL olan son kalite meyve suluk olanlarda 6 lirayı görünce çiftçinin sevinci ikiye katlandı.
Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin’de, Mut ilçesi ise kayısı üretimiyle ön plana çıkıyor. Hem ihracatta önemli bir payı olan hem de Türkiye’de tüketilen sofralık kayısının yüzde 85’ini karşılayan ilçede bulunan 16 milyon ağaçta bugünlerde hasat yapılıyor. Kış mevsiminin çetin geçmesi kayısı ağaçlarının soğuklamasını almasında faydalı olurken, baharda yaşanan don olayları ise rekolteyi kısmen düşürse de ağaçta kalan meyvenin kalitesini arttırdı. Hem meyve kalitesinin iyi olması hem de bu sene ürünlerin para etmesi nedeniyle üreticiler sevindi. Geçtiğimiz yıl 10 TL banında alıcı bulan birinci kalite kayısı bu yıl 30 TL’ye kadar yükseldi. Ayrıca son kalite olan ve meyve suyu yapımı için fabrikalara verilen ürün ise geçen yıl bir liradan giderken, bu yıl 6 TL’ye kadar alıcı bulması üreticisini ikinci kez mutlu etti. Yurt içinde başta en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya ve Bursa olmak olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına sevk edilen kayısılar, yurt dışına da Rusya'dan başlayarak Dubai'ye kadar gönderildiği kaydedildi.

Her bahçede 25’er kişilik gruplar çalışıyor
Hasadın başlamasıyla birlikte her bahçede en az 25’er kişilik işçi grupları çalışıyor. Mersin'in yanı sıra çevre illerden de gelen işçiler sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayarak tek tek kayısıları topluyor ardından da kalitesine göre ayırıyor. Karaman’dan Mut’a çalışmaya geldiğini belirten işçilerden Remzi Demircan, sıcakta alın teri ile çalıştıklarını kaydetti.
Meyvelerin güzel olduğunu fiyatların da yüksek olduğuna değinen işçilerden Rukiye Çavuş ise, çiftçi gibi parasını alan işçilerin de yüzünün güldüğünü aktardı.

"Kayısıda altın yılını yaşadık, Dubai'ye kadar gidiyor"
Hem kayısı üreticisi hem de tüccarı olan hal esnafından Gürkan Acar, "Bu yıl 2022 hasadında Mut, kayısıda altın yılını yaşadı. Gerçekten hem fiyatlar, hem rekolte olarak. Yaşadığımız bu don afetinden sonra biraz etkilendik ama o kadar belli olmadı. Hasatlarımız, şuanda ortasına gelmekteyiz, ihracat ve iç piyasa alımları devam ediyor. Mut kayısısı bütün Türkiye pazarında zaten tüketilmektedir. Bunun yanı sıra en büyük pazarımız Rusya, şu anda çok iyi gidiyor, hareketli. Böyle kırmızı kayısıları da Dubai’ye kadar ihracat ediyoruz. Mut kayısısını diğer bölgelerden ayıran en büyük özellik rengi ve parlaklığı ve raf ömrü. Bu da bölgemizin mikro klima iklime elverişli olması, soğuklamayı yeterince alması ve üreticilerimizin emekleri, özverisindendir" dedi.

"Birinci kalite 2530 TL"
Ailesiyle birlikte kayısı üreticiliği yapan Erdoğan Sivas da, "Bu sene güzel geçiyor çok şükür, verim alıyoruz bahçemizden. Şu an topladığımız alan 50 dönüm civarında, 25 kişiyle çalışıyoruz. Eleman eksiğimiz çok fazla eleman bulmaya çalışıyoruz. Bu sene memnunuz fiyatlar gayet iyi, güzel gidiyor. Talep çok fazla Mut kayısısına. Yetiştirebildiğimiz kadar toplamaya çalışıyoruz şu an. Birinci sınıf kalite 2530, o civarlarda gidiyor, Son kalite kayısılar meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderiliyor. Geçen sene onların fiyatları 1 lira civarındaydı, bu sene 5 lira, 6 lira arasında değişen fiyatlarla fabrikalara gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Harika bir verim alınıyor"
Sofralık kayısıda Mut'un Türkiye'de ilk sırada yer aldığını anımsatan Belediye Başkanı Volkan Şeker ise, "Bu sene harika bir verim alınıyor. Çünkü oran az olmuş olsa bile bir sandık topladığınızda en kötü kayısı 20, 22, 23’ten gidiyor. Ciddi anlamda çiftçimiz en azından bu seneden çok memnunlar. Yani oran düşük olsa da fiyatların ortalamasının yüksekliği bu açığı kapatıyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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