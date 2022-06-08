Lina Nasif anısına unutulmaz konser

Muğla'da bu kez sazlıkta yangın çıktı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Klasik müziğin Hollandalı arkeologları Utrecht Stiring Quartet, Lina Nasif anma konseriyle Mersin’de unutulmaz izler bıraktı.

20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Hollanda Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen Utrecht String Quartet konserini, geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Mersinli ressam Lina Nasif anısına seslendirdi. Mersin Latin Katolik Kilisesi’nde yer alan konserde, L.v. BeethovenString Quartet op.18 nr.3, Astor PiazzollaCuatro Estaciones arranged for String Quartet eserleri seslendirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi göstererek kapalı gişe gerçekleştirilen konserde sanatçılar, Mersin’de unutulmaz izler bıraktı.

Konser öncesi Latin Katolik Kilisesi Pederi Rohsan Corderio’ya teşekkür plaketi takdim edilirken Peder Corderio, Hollandalı sanatçılara çeşitli hediyeler sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.