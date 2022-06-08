Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de fabrikada kullandığı vincinin altında kalan operatör Yusuf Eriş (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eriş´in operatörlüğünü yaptığı vinç devrildi. Kazada Eriş, vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından vincin altından çıkartılan Eriş'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-06-08 12:31:41



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