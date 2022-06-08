Başkan Gültak, Türk yemekleri uzmanı Sahrap Soysal’ı ağırladı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Türk yemekleri uzmanı ve yazar Sahrap Soysal’ı kentte ağırladı. Kadınlara sağlanan mikro kredi desteği için Başkan Gültak’a teşekkür eden Soysal, Akdenizli kadınların çeşitli yöresel lezzetleri satıp gelir elde ettiği Kadın Emeği Diyarını gezdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, yerel lezzetleri tanıtmak amacıyla Mersin’de çekim yapan Sahrap Soysal’a eşlik etti. Soysal, ilk olarak Akdeniz Belediyesinin, ikisi kadın, biri de engelli bireylerin kurduğu kooperatiflere tahsis edilen belediyeye ait Kadın Emeği Diyarını gezdi. Soysal, sıkma, börek ve gözleme açıp pişiren ve satış yapan kadınlarla sohbet etti, Melemez Köyünde, ekşi maya ile üretilen Girit ekmeği ve çeşitli yöresel lezzetleri tattı. Kadınlar, Sahrap Soysal ile bol bol fotoğraf çektirdi.



“Akdenizli kadınlar çok şanslı”

Kadın üreticilere büyük değer verdiğini ifade eden Soysal, “Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’ın da kadın dostu bir belediye başkanı olduğunu öğrendim. Buna gerçekten çok sevindim. Bence, kadınları destekleyen belediye başkanlarına ayrıca bir önem vermek, onlara özel bir rozet takmak lazım. Akdenizli kadınlar çok şanslı. Kadın dostu belediye başkanlarını seviyorum, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Kadın mutlu olursa aile; aile mutlu olursa tüm şehir ve toplum da mutlu olur. Bu nedenle ‘yaşasın kadın dostu belediye başkanlarımız’ diyorum” ifadelerini kullandı.



“Kadınların kendilerine olan güvenleri arttı”

Başkan Gültak da “Güçlü Kadın, Güçlü Akdeniz, Güçlü Türkiye” sloganını şiar edindiklerini, bu anlamda geçmiş yıllarda unutulup kaderine terk edilen Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Gültak, “Kadınların ekonomiye ve istihdama katılımına büyük değer veriyoruz. Bu nedenle Kadın Emeği Diyarı adıyla açtığımız bu yerimizde, ikisi kadın, biri de engelli derneğinin kurduğu kooperatiflerimiz, ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine ciddi katkı elde ediyorlar. Üreten ve ürettiklerini satarak para kazanan Akdenizli kadınlarımız artık daha güçlü ve kendilerine olan güvenleri de arttı” diye konuştu.



Mikro kredi ile işyerlerini açan kadınları ziyaret

Gültak, daha sonra Sahrap Soysal ile birlikte kendilerine sağlanan mikro kredi desteği sayesinde Tırmıl Sanayi Sitesi içerisinde “Ablanın Yeri Esnaf Lokantası” açan Murize Sayar ile Karaduvar Mahallesinde Nezih Pastanesini açan Ela Bozan’ı ziyaret etti. Gün içerisinde Sahrap Soysal’ı evinde de ağırlayan Başkan Mustafa Gültak, eşi Behiye Gültak ile birlikte evin mutfağına geçerek konuğu için batırık hazırladı.

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