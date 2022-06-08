Toroslar Belediyesi, ata tohumlarını koruma altına aldı

Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinden topladığı ata mirası tohumları koruma altına aldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptıkları bu çalışma ile ata tohumlarının uzun vadede gelecek nesillere ulaşmasını, korunmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, atalardan bugüne kadar gelen, herhangi bir işleme tabi tutulmamış yerli ve doğal olan tohumlar, Toroslar’ın bereketli topraklarında hayat buluyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; ata tohumlarından elde ettiği sebze fidelerini, Çağdaşkent Mahallesinde bulunan Toroslar Belediyesi Engelliler Akademisinin Engelsiz Tarım Bahçesinde toprakla buluşturdu. Bu fidelerden alınan sebzelerden yeniden tohum elde edilecek.



“Amacımız, sürdürülebilir tarım”

Belediye, alternatif tarım ile ilgili ArGe çalışmalarına devam ederken, bir yandan da sürdürülebilir tarım ile ata tohumlarına sahip çıkıyor. Sürdürülebilir tarımın önemine değinen Başkan Yılmaz, “Bu tohumlar, atalarımızdan bizlere miras kaldı. Herhangi bir işlem görmeden günümüze kadar gelen bu doğal tohumları korumaya aldık ve çoğaltıyoruz. Daha sağlıklı nesiller yetişsin istiyoruz” dedi.

Yılmaz, tarım kenti Toroslar’da ürün çeşitliliğinin artırılmasından yana olduklarını ve bu konuda çiftçileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini de belirterek, “Pandemi, bizlere tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Gıda ve su, stratejik bir ürün. Toprağımıza, suyumuza, üretimimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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