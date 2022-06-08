Toros Üniversitesinde sağlık turizmi etkinliği

'Sağlık Turizminin Geleceği ve Mersin'de Sağlık Turizmi' konulu panel, Toros Üniversitesi 45 Evler Kampüsünde gerçekleştirildi.

Toros Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu ve danışman hocası öğretim üyesi Dr. Aydan Kayserili tarafından organize edilen panele, Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydıncı ile UHSAŞ Sağlık Turizmi KoordinasyonOperasyon Müdürü Prof. Dr. Ece Salihoğlu katıldı. Panelin moderatörlüğünü gazeteci/yazar Fatih Alkar yaptı.

Panelde Türkiye’nin genel turizm yanında sağlık turizmi açısından da gün geçtikçe önem kazandığı aktarılırken, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından büyük potansiyele sahip olmasına rağmen pazardan aldığı payın yetersiz olduğu belirtildi. Türkiye’nin sağlık turizmi için alt yapısı güçlü sağlık kuruluşlarına sahip olmasının avantaj olduğu, özellikle özel sağlık kuruluşlarının yurtdışı bağlantıları ile Türkiye’ye çeşitli bölgelerden hasta getirdikleri vurgulanırken, kamu hastanelerine yurtdışından hastaların UHSAŞ kanalı ile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Ece Salihoğlu, "Coğrafik konum itibarı ile Ortadoğu ülkelerine yakın olması, kalifiye personel, bekleme süresinin olmaması, uygun tedavi masrafları, modern tıbbi teknoloji, sosyokültürel benzerlik ve kaliteli hizmet" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah Ceviz de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sağlık turizmi için kapasitesi olduğunu ve yeni havalimanı ile Mersin'den bir çok şehre ulaşacak hızlı trenin Mersin’e turizm ve sağlık turizm yönünden büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı ise Mersin’in sağlık turizmi açısından çok gelişeceğini ve şehir hastanesinin de sağlık turizmine katkısının önemli olacağını vurguladı.

Panelin sonunda katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

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