Silifke’de okullara kütüphane ve hobi bahçesi yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silifke’de okullara kütüphane ve hobi bahçesi yapılıyor

İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" sloganı ile başlattığı proje çerçevesinde okullarda açılan kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. Uzuncaburç İlkokul ve Ortaokulunda kütüphane ve hobi bahçesi açıldı.

Silifke’de okullara kütüphane ve hobi bahçesi yapılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” sloganı ile başlattığı proje çerçevesinde okullarda açılan kütüphanelere bir yenisi daha eklendi. Uzuncaburç İlkokul ve Ortaokulunda kütüphane ve hobi bahçesi açıldı.
Uzuncaburç Mahallesi İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Belediye olarak eğitime destek vermeye devam ediyoruz. Eğitim bizim en kıymetli alanımız. İlçemizde bulunan eğitim kurumlarımızdan gelen istek ve talepleri belediyemizin imkanları dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Çünkü her zaman olduğu gibi bugünde eğitim konusunda var olan hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Özellikle ilçemizde bulunan özel çocuklarımızın eğitimi konusunda bizlere ulaşan projelere destek vermeye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan eğitim kurumlarımızın hayata geçirmek istediği tüm projelerine biz de imkanlarımız dahilinde katkı sunuyoruz. Otizmli çocuklar yaşam merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Merkezi ve Kütüphane, okullarımızın kütüphane, spor ve oyun alanlarının bakımonarımlarının yanı sıra imzaladığımız bir protokolle ilçemizde tarım okulu açılması konusunda verdiğimiz destekte eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Bugün de Uzuncaburç mahallemizde çocuklarımıza eğitim veren ilim ve irfan yuvamızın bünyesinde oluşturulan kütüphaneyi ve hobi bahçesini çocuklarımızla buluşturmanın sevinci içerisindeyiz. Eğitime destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, hayırsever insanlarımıza, eğitim camiamıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Uzuncaburç ilk ve ortaokulu bünyesinde kurulan kütüphanemizin ve hobi bahçemizin çocuklarımıza, okulumuza ve mahalle sakinlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenleri de tebrik ediyorum” dedi.
Kütüphane ve hobi bahçesinin açılış kurdelesini Kaymakam Abdullah Aslaner, Başkan Sadık Altunok, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin davetlilerle birlikte kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından semt pazarlarında tartı kontrolü
Mersin’de, VERİMDER Anadolu Buluşmalarında enerji verimliliği masaya yatırıldı VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Alkin: “Enerji kaybı hepimizin cebinden çıkıyor. Sıcak iklimlerde enerji verimliliğinin çaresi ısı yalıtımı”
YEREL HABERLER Mersin’de, VERİMDER Anadolu Buluşmalarında enerji ...
Gelir getirici ağaçlar köylünün geçim kaynağı oldu
YEREL HABERLER Gelir getirici ağaçlar köylünün geçim kaynağı oldu
Erkekler kadınlar için şarkı söyleyecek
YEREL HABERLER Erkekler kadınlar için şarkı söyleyecek
ABD, Türk mobilyasına yöneldi 5 ayda 138 milyon dolarlık ihracat yapıldı AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: "Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz"
YEREL HABERLER ABD, Türk mobilyasına yöneldi 5 ayda 138 milyon ...
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Ceylan Ertem, Tarsus’ta sevenlerini coşturdu
YEREL HABERLER Ceylan Ertem, Tarsus’ta sevenlerini coşturdu
Tarsus’ta infaz koruma memuru darp edildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta infaz koruma memuru darp edildi
Mersin Büyükşehir Belediyesinin yemek hizmeti 3 milyon pakete ulaştı
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin yemek hizmeti 3 ...
Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali Pehlivan’ın elinden aldı Vali Pehlivan: “Hedefimiz, sporu bir yaşam tarzı haline getirmek”
YEREL HABERLER Okul sporlarının şampiyonları, madalyalarını Vali ...
Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu, Yapıcı ve Erol ile anlaştı
Oğlunu kazada kaybeden anneden örnek davranış, tüm öğrenciler çocuğu gibi oldu Mersin Erdemli'de önce eşini rahatsızlığı nedeniyle sonra 14 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybederek 9 ayda iki büyük acı yaşayan anne, çocuğunun bitirdiği ortaokula robotik kodlama atölyesi yaptırdı Oğlu adına açılan sınıfa girerek öğrencilerle bir araya gelen anne, duygusal anlar yaşarken, çocuklara sarılınca kendi evladına sarılmış gibi hissettiğini aktardı
YEREL HABERLER Oğlunu kazada kaybeden anneden örnek davranış, tüm ...
Başkan Seçer: “Mevzuat dışına çıkıldığı noktada gerekli müdahaleyi yaparız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer: “Mevzuat dışına çıkıldığı noktada ...
Tarsus’ta sağlığa zararlı 447 kilogram peynir ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta sağlığa zararlı 447 kilogram peynir ele ...
Mersin'de Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Mersin'de Uluslararası Sanat Çalıştayı başladı
Toros Üniversitesinde sağlık turizmi etkinliği
YEREL HABERLER Toros Üniversitesinde sağlık turizmi etkinliği
Toroslar Belediyesi, ata tohumlarını koruma altına aldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, ata tohumlarını koruma altına ...
Mezitli Örgülü Sokaktaki örgüler ve resimler tahrip edildi
YEREL HABERLER Mezitli Örgülü Sokaktaki örgüler ve resimler tahrip ...
Başkan Gültak, Türk yemekleri uzmanı Sahrap Soysal’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Türk yemekleri uzmanı Sahrap Soysal’ı ...
Nokta Okçuluk Mersin’den yeni bir başarı daha
YEREL HABERLER Nokta Okçuluk Mersin’den yeni bir başarı daha
Akdenizli üniversite öğrencilerinin burs desteğinin son taksiti hesaplara yattı
YEREL HABERLER Akdenizli üniversite öğrencilerinin burs desteğinin ...
Devrilen vincin altında kalan operatör öldü
YEREL HABERLER Devrilen vincin altında kalan operatör öldü
Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen vincin altında kalan genç hayatını kaybetti
Vali Pehlivan: “Teknopark, Mersin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek”
YEREL HABERLER Vali Pehlivan: “Teknopark, Mersin ekonomisine katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.