Mersin'de trafik kazası: 1 ölü

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kadın sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Songül B. (41) yönetimindeki otomobil, Anamur istikametine seyir halindeyken Beyreli Mahallesi D400 Karayolu üzeri Bozyazı Limanı civarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada, araçta sıkışarak hayatını kaybeden kadın sürücünün cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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