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ABD, Türk mobilyasına yöneldi 5 ayda 138 milyon dolarlık ihracat yapıldı AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: "Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz"

İHA

ABD, Türk mobilyasına yöneldi 5 ayda 138 milyon dolarlık ihracat yapıldı AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer: "Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz"

Mayıs ayında ihracatını yüzde 22,4 artırarak 613,4 milyon dolarla Türkiye’nin toplam ihracatından 3,2’lik pay alan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ABD pazarında hedeflerini tutturuyor. Stratejik pazar olarak belirlenen dünyanın en büyük ithalatçısı ABD’ye mayıs ayında yüzde 28,4’lük artışla 25,2 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ilk 5 ayda ise yüzde 17,5’luk artışla 138,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Türkiye'nin mayıs ayında ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatına erişen Türkiye ihracatına mobilya sektörü de önemli destek verdi. Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılının mayıs ayına kıyasla yüzde 22,4 oranında artış göstererek, 613 milyon 440 bin dolara ulaştı. Sektörün mayıs ayı Türkiye toplam ihracatındaki payı yüzde 3,2 oldu. Akdeniz Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği de bu dönemde yüzde 5,2’lik artışla 62 milyon 950 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Sektörün ilk 5 aylık verilerine bakıldığında da ihracattaki büyüme dikkat çekiyor. 2022 yılı OcakMayıs dönemi Türkiye mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021 yılına kıyasla yüzde 28 oranında artış göstererek 3 milyar 322 milyon 608 bin dolar oldu. Aynı dönem içinde AKAMİB yüzde 13,5 artış ile 390 milyon 477 bin dolar ihracat geliri elde etti.

ABD’ye yapılan çalışmalar meyvelerini verdi
Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Onur Kılıçer, mevcut pazarlarda büyürken yeni pazarlar da kazandıklarını belirtti. Pazar çeşitliliği sağlamanın önemine değinen Kılıçer, şu bilgileri verdi: “Yaşanan küresel bir gelişmenin sektörü olumsuz etkilememesi için pazarlarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Mayıs ayında ihracat yaptığımız ülkeler arasında değişmez pazarımız Irak, liderliğini korudu. Ancak, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD pazarına yönelik yaptığımız çalışmaların meyvelerini vermesi bizleri oldukça sevindirdi. ABD’ye mayıs ayında yüzde 34,1’lik artış ile 3,3 milyon dolar, ilk 5 ayda ise yüzde 49,5’luk artış kaydederek 17,5 milyon dolarlık ihracat yaptık. Yılsonu hedefimiz de 40 milyon doları aşmak. ABD’ye ihracatımızda sektörümüzün Türkiye geneli performansı da çok başarılı. Mayıs ayında yüzde 28,4’lük artışla 25,2 milyon dolar, Ocakmayıs döneminde ise yüzde 17,5’luk artışla 138,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yılsonunda ABD’ye Türkiye geneli sektör ihracatımız 300 milyon doları aşacaktır. İhracatı artırmak için dünyanın dört bir yanına gideceğiz. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Asya’da yapacağımız çalışmalara ek olarak ABD, Kanada ve Avusturalya’ya da sektörel ticaret heyetler düzenleyeceğiz. Türk ürünlerini tanıtmak ve farklı pazarlarda ihracatımızı artırmak için kıta kıta gezeceğiz.”

AKAMİB, ihracatını Uzak Doğu’da da büyüttü
Türkiye geneli sektörün 2022 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarına göre değer bazında en önemli pazar Irak oldu. Irak’ı İsrail, Birleşik Krallık, ABD ve Almanya izledi. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 185,8 ile Yunanistan’a gerçekleştirildi. 2022 yılı OcakMayıs dönemi Türkiye geneli ihracat rakamları incelendiğinde ise en çok artışı yüzde 132,3 oranında Yunanistan’a yapıldı.
AKAMİB’in 2022 yılı Mayıs ayı değer bazında ihracatı ülkelere göre incelendiğinde yine Irak’ın ilk sırada olduğu görüldü. Irak’ı sırasıyla; Almanya, İsrail, Birleşik Devletler ve Libya takip etti. Bu ayda en çok artış yüzde 294,1 ile Katar’a yapılan ihracatta gerçekleşti. İlk 5 ayda ise ihracatın ilk sırasında Irak yer aldı. En çok artış da yüzde 427,7 ile Tayvan’a yapıldı.

Kayseri, 4’üncü sıraya yükseldi
Mayıs ayında il bazında yapılan ihracatta İstanbul liderliğini korudu. 251 milyon 591 bin dolar ihracat yapan ili sırasıyla; İzmir, Bursa, Gaziantep ve Kayseri takip etti. İhracatında en çok artış görülen il yüzde 652,3 artış oranıyla Kahramanmaraş oldu. OcakMayıs döneminde ise en başarılı beş il sırasıyla İstanbul, Bursa, İzmir, Kayseri ve Gaziantep oldu. Kahramanmaraş ilk 5 aylık dönemde de ihracatını en fazla artıran il olmayı başardı. Bu ilden OcakMayıs döneminde yapılan ihracat artışı yüzde 441,4 oldu.

Mobilya yine zirvede
Sektörün mayıs ayı ihracatında alt grup bazında ilk sırayı kağıtkarton ve matbu yayınlar aldı. Bu grupta değer bazında yaklaşık yüzde 42’lik artış sağlandı. Ocakmayıs ihracat rakamları incelendiğinde ise en çok artışın yüzde 40 ile Diğer Ahşap Mamülleri ürün grubunda yaşandığı görüldü. Mobilyalar grubunda da yüzde 18,5 oranında artış gerçekleşti.
AKAMİB’in 2022 yılı mayıs ayı ihracatı alt grup bazında değerlendirildiğinde ise mobilyalar ürün grubu yüzde 11,7 artışla ilk sırada yer aldı. Alt gruplar içerisinde kerestelersandıkkafespalet ürün grubunda yüzde 14 oranında artış olduğu görüldü. Ocakmayıs dönemi ihracat rakamları incelendiğinde ise ilk sırada yine mobilyalar ürün gurubu yer alırken en çok artış yüzde 51,5 ile diğer ahşap mamülleri ürün grubunda gerçekleşti.

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