Erkekler kadınlar için şarkı söyleyecek

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Mersin Şubesi, Birleşmiş Milletler’in (BM) “He For She” akımından ilham alarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde farkındalığı artırmak amacıyla “Eşitliğe Ses Ver Senfonik Pop Konseri” organize etti.

15 Haziran’da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserde, yerel yöneticiler ve çeşitli meslek gruplarından kişilerden oluşan koro sahne alacak. Biletleri bağış karşılığı dağıtılacak konserden sağlanan gelir, TKKD’nin bursiyerlerine eğitim desteği olarak sunulacak.

TKKD Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, Eşitliğe Ses Ver Senfonik Pop Konseri’nin tanıtımı için düzenlenen toplantıda He For She’nin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek adına erkeklerin kadınlar için yaptığı projeleri veya etkinlikleri kapsayan akım olduğunu belirtti. Başkan Belgin Gürağaç, “Bu akım çerçevesinde düzenleyeceğimiz konserimizde Mersinli doktorlar, avukatlar, fahri konsoloslar, iş insanları ve üç belediye başkanımız ile dernek üyelerimiz toplumsal cinsiyet eşitliği için sahne alacak. Senfoni orkestrası eşliğinde birbirinden güzel şarkılar ve şiirler seslendirecekler” dedi.

Toplumdaki her bireyin, yaşamın her alanındaki hak ve fırsatlardan eşit ve adil olarak yararlanmasını arzu ettiklerini belirten Gürağaç, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek konseri Maestro Daniel Federon’un yöneteceğini duyurdu. Gürağaç, 6 aylık hazırlık süreciyle ortaya çıkan projenin genel koordinatörlüğünü ve genel sanat yönetmenliğini Seda Yörenç’in, genel müzik direktörlüğünü Orçun Utlu’nun, koro şefliği ve sanat danışmanlığını Anıl Aydın’ın yaptığını aktardı.

