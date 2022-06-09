Başkan Tarhan’a “Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği” ödülü

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ulusal çapta yayın yapan Özel Kalem Dergisi tarafından “Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği” dalında Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülüne layık görüldü. Başkan Tarhan, ödül müjdesini Espoo’da Eurocities Toplantısı için gittiği Helsinki’de aldı. Ödül törenine canlı bağlanan Tarhan, “9 kadın üretici pazarımızda yaşamları değişen 800 kadınımızın yaşadığı mutluluk bizim için en büyük ödüldür” dedi.

Aldığı ödüllerle dünya genelinde adını duyurmayı başaran Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 12’ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödüllerinde, “Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği” dalında Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülünü aldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, ödül müjdesini Espoo’da Eurocities Toplantısı için gittiği Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de aldı.

Ödül törenine canlı yayınla bağlanan Tarhan, Mezitli’ye yeni bir ödül daha getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ödüle layık görülmesi dolayısıyla dergi yönetimine ve seçici kurula teşekkür eden Tarhan, “Bilindiği gibi Mezitli Belediyesi kadınlara özel önem veren bir belediye. Özellikle üretici kadınların ekonomiye katılmaları için projeler geliştiriyoruz. Kadın üretici pazarımızla üreticiden doğrudan tüketiciye satış imkanı sunarak vatandaşımıza ekonomik avantaj da sağlıyoruz. 800 kadınımız 9 ayrı üretici pazarımızda tüketiciyle buluşuyor. Bunun yanında Üretici Kadın Kooperatifimizle çok güzel işler yapıyoruz. Özellikle pandemi döneminde temiz gıda sorununun ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır. Bunun örnek alınması gerektiğini düşünüyoruz. Seçici kurulun böyle bir konuyu değerlendirmiş olması, tüm Türkiye’de üreten kadınlar açısından önemlidir. Şuna inanıyorum ki, kadınlarımız ekonomik yönden güçlenirlerse siyasal, sosyal yönden de güçlü olacaklardır. Güçlü olmazlarsa yönetimde de söz sahibi olmaları mümkün değil. Biz, kadınlarımızı güçlendirirken tarımsal üreticilerimize de destek vermiş olduk. Bu çalışmamızla Çin’de, Fransa’da dünya birincilikleri almıştık. Bugün de Özel Kalem Dergisinin ödülünü almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.