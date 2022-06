Büyükşehir Belediyesinden Anamur’dan Akdeniz’e sahil temizliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde Anamur’dan Akdeniz’e kadar 5 ilçede sahil temizliği etkinliği düzenledi. Sahil temizliği etkinliğinin son durağı Karaduvar sahili oldu. Güne sabah sporuyla başlayan Mersinliler, sahildeki çöpleri temizledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde, Muhtarlık İşleri Dairesinin katkılarıyla Anamur, Aydıncık, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki sahillerde temizlik yapıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi sahilinde yapılan temizlik etkinliğinde ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi işbirliği yaptı. Büyükşehir Belediyesinde görevli beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde her sabah Kültür Parkta ‘Bilinçli Spor Etkinliği’ne katılan Mersinliler, bu defa Karaduvar sahilinde buluştu.



Karaduvar sahilinden bir kamyon çöp çıktı

Sabahın erken saatlerinde sporla başlayan program sahil temizliğiyle sürdü. Etkinlikte Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği üyeleri de yer aldı. Ellerine poşetleri ve çöp tutma aparatlarını alan Mersinliler, Karaduvar sahilini baştan sona temizleyerek bir kamyon dolusu çöp çıkarttı.



“Ben bir çevreciyim, gittiğim her yerde önce bir mıntıka temizliği yaparım”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Dilber Şenol, “Karaduvar sahilini Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu çevre etkinliği için güzelleştirmeye geldik. Sporumuzu yaptık, kirletilen yerleri elimizden geldiği kadar temizleyeceğiz. Ben bir çevreciyim. Gittiğim her yerde önce bir mıntıka temizliği yaparım, sonra oraya konuşlanırım. Tüm toplumumuz duyarlı olsa o izmaritleri ya da herhangi bir pisliğini ortaya bırakmasa değil Mersin, değil Türkiye, dünya güzel olacak” dedi.



“Şu sahiller başkalarının elinde olsa burası cennet gibi olur”

Etkinliğe katılanlardan Mustafa Uslu da “Burası Mersin’in Karaduvar Mahallesi. Çok güzel bir yer ama bence şu ana kadar kıymeti bilinmemiş. Şu sahiller başkalarının elinde olsa burası cennet gibi olur. Şu an çok kirli ve pis. Buraya bir el atılması lazım. İnsanların duyarlı olması lazım” diye konuştu.

