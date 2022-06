Vali Pehlivan: “ Kuracağımız her fabrika, ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktır”

– Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silifke Müteşebbis Heyet toplantısında, “Burada atacağımız her adım, kuracağımız her fabrika, üreteceğimiz her ürün, istihdam edeceğimiz her insan, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak anlamına gelmektedir” dedi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silifke Organize Sanayi Bölgesi (Silifke OSB) Müteşebbis Heyet haziran ayı toplantısı, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi. Silifke OSB idari binasında yapılan Müteşebbis Heyet toplantısı öncesinde idari bina bünyesindeki konferans salonunda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, daha sonra OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosuna geçerek görevlilerden bilgiler aldı.

Vali Pehlivan, incelemelerinin ardından toplantıya geçti. Silifke OSB Müteşebbis Heyet toplantısına; Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.



“Kuracağımız her fabrika, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak anlamına gelmektedir”

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, illerin gelişiminde sanayinin önemini vurguladı. Mersin ve Silifke’nin potansiyelini bildiklerini belirten Pehlivan, “Sanayi ve sanayi yatırımları çok büyük bir önem arz ediyor. Burada atacağımız her adım, kuracağımız her fabrika, üreteceğimiz her ürün, istihdam edeceğimiz her insan, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak anlamına gelmektedir. Görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. İlçemizi ve ilimizi hep birlikte, bütün enerjimizle daha ileriye taşıyacak adımlar atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OSB'nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verilen toplantıda, geleceğe yönelik atılması planlanan adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

